Der neue Rabenhorst Detox Bio-Mehrfrucht-Gemüsesaft punktet mit Rote Bete, Matcha und Spirulina-Algen Ob als guter Vorsatz für das neue Jahr oder in der traditionellen Fastenzeit – viele Menschen möchten ihrem Körper von Zeit zu Zeit, zum Beispiel nach einer Phase des Feierns und Schlemmens, gezielt etwas Gutes tun. Ziel dabei ist es, Körper und Geist in Einklang zu bringen und den Alltag wieder ein Stück weit zu entschleunigen – quasi einen „Reset-Knopf“ drücken, um sich wieder neu zu sortieren und danach rundum wohl zu fühlen. Zu den beliebtesten Wohlfühlprogrammen zählen beispielsweise erholsame Wellness-Wochenenden, ausgedehnte Sauna-Tage oder auch Saft-Kuren. Dafür ist flüssiges Obst in Form von hochwertigen Direktsäften und Smoothies ideal geeignet. Dass so eine Wohlfühl-Kur auch sehr genussvoll sein kann, hat die Premium-Marke Rabenhorst mit der neuesten Entwicklung unter Beweis gestellt: Rabenhorst Detox mit Vitamin C, das zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beiträgt. Der neue Rabenhorst Detox ist ein fruchtig-leckerer Bio-Mehrfrucht-Gemüsesaft aus Äpfeln, Mangos, Ananas, Acerola, Kiwis und Passionsfrüchten, der harmonisch mit Rote Bete, Matcha und Spirulina-Algen abgestimmt wurde. Ein echtes Geschmackserlebnis, bei dem die für Rabenhorst-Säfte typische Kombination aus einzigartigem Genuss und natürlichem Wohlbefinden wieder einmal optimal gelungen ist. Die Spirulina-Algen, das Gemüse aus dem Meer, und Matcha, der pulverisierte Grüntee, bilden die perfekte Grundlage im neuen Rabenhorst Detox. Zusätzlich sorgt der enthaltene Direktsaft aus Roter Bete in Bio-Qualität für eine herb- würzige Geschmacksnote und punktet dank schonender Verarbeitung mit der ganzen Fülle seiner natürlichen Inhaltsstoffe. 25.01.2017