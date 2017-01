Bowle To Go – Die KATLENBURGER Kellerei erfindet ihren Millionenseller neu Bowle To Go – Die KATLENBURGER Kellerei erfindet ihren Millionenseller neu Seit seiner Gründung im Jahr 1925 steht das Familienunternehmen in dritter Generation für eine hochwertige Produktvielfalt rund um den Fruchtwein. 1927 erfindet die KATLENBURGER Kellerei den Erdbeersekt, vor Jahrzehnten die Bottled Bowle – man kann die Erfolgsgeschichte der KATLENBURGER Kellerei immer weiter führen. Ihr neuester Coup: die Bowle To Go. Bowle ist traditionsreich und DAS Partygetränk. Bereits vor vielen Jahrzehnten entwickelte die Gründerfamilie Demuth die hauseigene Rezeptur der KATLENBURGER Bowle. Und hatte darüber hinaus als Erste die Idee, die Bowle komplett fertig gemixt in Flaschen zu füllen. Damals eine Weltneuheit! Die KATLENBURGER Fruchtweinbowlen sind seitdem Kult. Die neue Bowle To Go wird die Konsumenten noch mehr begeistern – aus folgenden Gründen: Die Flasche: Im angesagten 0,33l-Format macht die Bowle To Go ihrem Namen alle Ehre. Die Rezeptur: KATLENBURGER hat sein wohl gehütetes Bowle-Rezept den Ansprüchen der Zielgruppe angepasst: Reiner Fruchtwein trifft auf reinen Fruchtsaft. Der leichte Alkohol-Gehalt (5% vol) kommt allen Unterwegs- und Zwischendurch-Situationen sehr gelegen. Der Look: Komplett neu – stylish, handcrafted, grafisch, modern. Der Geschmack: Es gibt sie in den 2 beliebtesten Bowle-Sorten: Erdbeere und Pfirsich. Die Konsumanlässe: Quasi endlos – für die Party, den Weg zur Party, für das Picknick, den fröhlichen Abend, für den Strand, den Sonntagsausflug u.v.m. Der Preis: Mit einem UVP von 0,99 € ist die Bowle To Go ab sofort erhältlich. 25.01.2017