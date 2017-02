Die Kelterei Heil hat ihr Cider-Sortiment erweitert: Cooper´s Original in der 1,0 Literflasche und 0,33 Liter Reliefflasche mit neuem Etikettendesign kommt nun auch als pfandfreie 0,5 Liter Dose auf den Markt. Neu sind außerdem die drei Geschmacksrichtungen Red, Black und Cloudy in der 0,33 Liter Reliefflasche. Die Sorten sind ein Mix aus Cider mit Kirschsaft, Cola und naturtrüb mit etwas Zitrone. Im März 2017 stellt die Kelterei ihren Cooper`s Cider auf der weltgrößten Weinmesse ProWein vor. Der Markt für Apfel-Cider ist im letzten Jahr in Deutschland kräftig gewachsen. Aus dem einst kleinen Pflänzchen scheint ein wichtiges Segment zu werden. Einer der Akteure in diesem Bereich ist die Kelterei Heil aus Laubus-Eschbach im Taunus. Früher mussten wir erklären, was Cider überhaupt ist, mit dem neuen Design stellen wir Cooper´s als Marke etwas mehr in den Mittelpunkt, sagt Geschäftsführer Martin Heil. Bereits Ende der Neunziger war das Unternehmen als Lohnfüller einer großen britischen Marke tätig, 2001 folgte dann die eigene Cider-Marke Cooper´s. Mit viel Geduld und charmanten Ideen haben die beiden Brüder Christof und Martin Heil die Marke ausgebaut. Cooper´s ist zum Beispiel Sponsor der Roller Derby Nationalmannschaft. Diese Sportart startete ähnlich klein wie der Cider-Markt, ist inzwischen aber mit Bundesliga-Teams in jeder großen Stadt vertreten. Besonders in den letzten drei Jahren gelang es, Cooper`s Cider national zu etablieren. Für den kleinen Familienbetrieb aus dem Taunus ist dies eine spannende Aufgabe. Messen muss sich das Unternehmen in diesem Markt mit den globalen Brauereikonzernen Carlsberg und Heineken, die mit ihren Cider-Marken den Einstieg in den deutschen Markt vorantreiben. Wir kennen den Cider-Markt in Europa und weltweit ganz gut und sind uns sicher, dass dieser auch in Deutschland eine feste Größe werden wird, sagt Geschäftsführer Martin Heil, der aktuell auch stellvertretender Vorsitzender des Verbandes der europäischen Cider-Hersteller (AICV) ist. 01.02.2017