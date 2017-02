Der Sieger des großen Zentis Online Votings setzt 2017 genussvolle Akzente am PoS Aprikose-Mandarine-Yuzu ist die „Creation des Jahres 2017“. Im Online Voting 2016 war der außergewöhnliche Fruchtaufstrich klarer Verbraucherliebling. Highlight dieser raffinierten Komposition ist die asiatische Trendfrucht Yuzu. Denn mit ihrer exotisch-spritzigen Note gibt sie der Kreation ihren ganz besonderen Geschmack. Abgerundet wird der Fruchtaufstrich durch die leichte Süße von Aprikosen und die Frische sonnengereifter Mandarinen. Seit Januar sorgt der neue Fruchtaufstrich für noch mehr Abwechslung im Konfitüre-Regal und Zusatzumsätze durch aufmerksamkeitsstarke Displayaktionen. Die neue Sorte gibt es ein ganzes Jahr im Handel. So können Produktliebhaber die „Creation des Jahres“ immer wieder nachkaufen. Der Fruchtaufstrich ist im bedarfsgerechten 295 g Glas für 1,89 Euro (UVP) erhältlich. Innovativ, fruchtig und voll im Trend Eine ganz besondere Komponente der „Creation des Jahres“ ist die asiatische Citrusfrucht Yuzu. Sie erinnert im Geschmack an Limette und Zitrone mit einer feinen Nuance herber Grapefruit. Sie avanciert in Deutschland zur absoluten Trendfrucht und begeistert die Verbraucher bereits in Joghurts, Säften und Smoothies. Komplettiert wird das Frucht-Trio durch den aromatischen, kräftigen Geschmack von saftigen Aprikosen, der hervorragend mit der dezenten Süße sonnengereifter Mandarinen harmoniert. 03.02.2017