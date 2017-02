Smoothie statt Rosen zum Valentinstag Mit der pinken „Ich liebe Dich Flasche“ zum Valentinstag ist den Machern von true fruits ein weiterer Marketingcoup gelungen. Statt Rosen ... ... könntest Du Deinem Hasibebischnuffelbär die limitierte „Ich liebe Dich...“-Flasche schenken. Egal was Du auch sagen willst: Unter 54 Ankreuzmöglichkeiten ist sicher auch die Richtige für Dich dabei. Damit Du Deine Nachricht auch direkt ankreuzen kannst, liegt der Flasche ein weißer Edding bei. Dass die Flasche kurz vor Valentinstag an den Start gebracht wird (Wink mit dem dornigen Rosenstrauch) ist natürlich reiner Zufall. Die 750 ml Flasche ist pink lackiert und auf 2.700 Stück limitiert. In der Pulle steckt der true fruits Smoothie pink, der Mix aus Pinker Drachenfrucht + Guanábana. Die „Ich liebe Dich…“-Flasche kann einzig & allein über den Online-Shop bestellt werden. Alle Bestellungen, die bis zum 10.02.2017, 10 Uhr eingehen und bezahlt werden (Achtung: Vorkasse-Überweisungen dauern in der Regel zwei bis drei Tage und mu?ssen dementsprechend früher überwiesen werden), verlassen spätestens am 13.02. das Lager. Außerdem empfehlen wir, die Lieferung nicht über eine Packstation abzuwickeln, da der Smoothie kühlpflichtig ist. Anmerkung der Redaktion: Am vergangenen Freitag startete die Online-Kampagne und die Mann/Frau-Flasche war bereits am Samstagmorgen ausverkauft. 08.02.2017