Produktneuheiten aus dem Hause Pfanner Pfanner Erdbeere Minze ACE in der 1,5-Liter-PET-Flasche Mit Pfanner Erdbeere Minze bringt das Familienunternehmen erfrischend-fruchtige Abwechslung und einen neuen Geschmack in das Fruchtsaft-PET-Regal. Ihr leuchtendes Rot und intensives, fruchtiges Aroma machen die Erdbeere zur „Königin des Gartens“. Verfeinert mit dem Geschmack frischer Minze und angereichert mit den wertvollen Vitaminen A, C und E ist Pfanner Erdbeere Minze der ideale Durstlöscher für Büro, Freizeit und Sport. Pfanner Eistees – 30 % Zucker in der 0,75-Liter-Packung SIG combidome Mit 30 % weniger Zucker ist die gering gesüßte Variante eine leichte Alternative zu klassischen Eistees. Sorgfältig ausgewählte Teesorten werden bei Pfanner aus Tradition frisch aufgebrüht und mit Fruchtsaft zu einem erfrischenden Teegetränk verfeinert. Frisch aufgebrühter Tee in drei fruchtigen Sorten Eistee Lemon-Lime: Erlesene Schwarzteesorten werden bei Pfanner aus Tradition frisch aufgebrüht. Hagebutten und Hibiskusblüten runden die feinherbe Schwarzteebasis ausgewogen ab und fruchtiger Zitronen- und Limettensaft verfeinern das zuckerreduzierte Teegetränk zu einem erfrischenden Geschmackserlebnis. Eistee Wildkirsche: Sorgfältig ausgewählte Hagebutten und Hibiskusblüten werden nach höchsten Qualitätsstandards frisch aufgebrüht und mit fruchtigem Kirschsaft zu einem erfrischenden, zuckerreduzierten Teegetränk verfeinert. Eistee Pfirsich: Beste Schwarzteesorten werden bei Pfanner frisch aufgebrüht und Hagebutten sowie Hibiskusblüten runden die feinherbe Schwarzteebasis ausgewogen ab. Mit fruchtigem Pfirsichsaft wird das zuckerreduzierte Teegetränk zu einem erfrischenden Geschmackserlebnis verfeinert. Die neue Eistee-Linie ist ab Februar 2017 erhältlich. Pfanner 100 % Multivitaminsaft rot, mild, Pfanner Maracuja & Pfanner Kirsche in der 1,0-Liter-Packung SIG combidome Fruchtige Newcomer in der neuen 1,0-Liter-Kartonflasche Starke Innovationen sind ein Teil des Erfolges von Pfanner: Das bunte Fruchtsaftsortiment wird im Frühjahr 2017 um drei köstliche Produktneuheiten erweitert. Pfanner 100% Multivitaminsaft rot, mild Der milde Multivitaminsaft besitzt von Natur aus weniger Säure und überzeugt durch leichten Genuss mit vollem Geschmack. Köstliche Äpfel, Trauben, Erdbeeren, Karotten und schwarze Johannisbeeren werden mit Acerola und Zitronen zu einer bekömmlichen Komposition aus Frucht und Gemüse verarbeitet. Pfanner Maracuja Die Maracuja besticht als Frucht der exotischen Passionsblume mit ihrem süßlich-fruchtigen Geschmack und mit ihrer erfrischenden Säure. Die Tropenfrucht stammt ursprünglich aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, wo sie als Beere mit duftenden Blüten wächst. Maracujas werden vollreif geerntet und schonend gepresst, um ihr unverwechselbares Aroma zu erhalten. Das fruchtige Getränk eignet sich neben dem puren Genuss auch hervorragend als Grundlage für exotische Cocktails. Pfanner Kirsche Die purpurrote, fruchtig-herbe Sauerkirsche hat ihren Ursprung in Kleinasien und wurde bereits vor Jahrhunderten durch die Römer in ganz Europa verbreitet. Vom Obstbaum wird die Steinfrucht sonnenreif geerntet und schließlich schonend gepresst. Holunderbeeren ergänzen das harmonische Sauerkirschgetränk, welches pur ein hervorragender Genuss oder mit Mineralwasser gespritzt ein erfrischender Durstlöscher ist. 09.02.2017