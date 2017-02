„Fruchtfläschle“: Neue Premiumlimo von SilberBrunnen Jetzt gibt’s ebbes Gscheit’s... Ab März erweitert SilberBrunnen sein Sortiment. Unter dem Namen „Fruchtfläschle“ bietet die schwäbische Sprudelmarke zwei Limos mit hohem Fruchtsaftgehalt an. Die Neuprodukte in den Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone wollen mit Äffle & Pferdle, einer kultigen Retro-Optik und einer Rezeptur „fast wie selbstgemacht“ bei den Schwaben punkten. Hinter dem Fruchtfläschle verbirgt sich Limonade „wie in der guten alten Zeit“. Das Rezept ist einfach: Saurer Sprudel, viel Fruchtsaft und „ein paar Löffele Zucker“ sind die entscheidenden Zutaten. Fast so wie damals, als Äffle & Pferdle noch regelmäßig im TV auf Sendung waren. Beschreibt man das Fruchtfläschle auf Hochdeutsch, dann kommt man um den Begriff „Premium-Limonaden“ nicht herum. So wird die höchst erfolgreiche Limonadengattung genannt, bei der ein hoher Fruchtsaftgehalt für einen besonders natürlichen Geschmack sorgt. Das Fruchtfläschle ist damit die Premiumlimo fürs Ländle. Als Geschmacksrichtungen wurden die beiden beliebtesten Sorten Zitrone und Orange gewählt. Da sauer bekanntlich lustig macht, beträgt der Fruchtgehalt beim Fruchtfläschle Zitrone satte 10 Prozent. Beim Fruchtfläschle Orange sind es 20 Prozent. Beide sind in der 20 x 0,5 Liter Petcycle-Kiste erhältlich. Etiketten mit Retro-Charme Besonders charmant sind die Fruchtfläschle-Etiketten gestaltet. Die beiden SilberBrunnen-Markenbotschafter Äffle & Pferdle stehen hier im Mittelpunkt und sind im Zeichenstil der 60er-Jahre gehalten. Weitere Retro-Elemente und ein natürlicher Packpapier-Look lassen die neue Limo auf Anhieb sympathisch wirken. Affastarke Hingucker im Getränkemarkt Auch POS-Werbemittel wie Deckenhänger oder Kastenstecker folgen der Retro-Linie, die sich bewusst vom übrigen SilberBrunnen-Sortiment abhebt. Ein ganz besonderes Highlight ist das hochwertige, liebevoll gestaltete Fruchtfläschle-Holzregal. In das Dauer-Display passen sechs Kisten, die darin wie die Ware auf einem Wochenmarkt präsentiert werden – ganz ohne Abfall aus Transportverpackungen. „Mit dem Fruchtfläschle-Regal bieten wir dem Handel ein innovatives Tool zur Verkaufsförderung“, freut sich Achim Jarck, Geschäftsführer bei Romina Mineralbrunnen. „Der Markt der Premium-Limonaden lebt zu einem beachtlichen Teil vom Einzelflaschenverkauf und mit unserem Holzregal laden wir die Verbraucher geradezu ein, sich ein Fläschle aus den Kisten herauszunehmen.“ Anstelle eines klassischen Folien-Sixpacks gibt es das „Handtäschle fürs Fruchtfläschle“, einen Sechserträger aus Pappe, natürlich ebenfalls in kultiger Äffle & Pferdle-Optik. Neben einer attraktiven POS-Präsenz wird die Neueinführung auch Online und im Radio beworben. Die Spots werden natürlich von Äffle & Pferdle gesprochen. Eine große SilberBrunnen-Imagekampagne mit Plakaten und City-Light-Säulen sorgt parallel für erhöhte Aufmerksamkeit und 56 Millionen Kontakte im Schwabenland. 20.02.2017