Umfassender Relaunch des kompletten HiPP Quetschbeutel-Sortiments: Neuer Name, neues Konzept, neues Design, neue Verpackung, neue Größe, neue Sorten Mit dem Angebot des „HiPP Früchte-Spaß“ war der Babynahrungshersteller HiPP vor fünf Jahren einer der ersten Anbieter von Bio-Fruchtmus in Quetschbeuteln für Kleinkinder. Seitdem ist der Markt der Fruchtquetschen stetig gewachsen und die praktischen Verpackungen sind nicht mehr aus den Regalen wegzudenken. Nun ist das beliebte HiPP Quetschbeutel-Sortiment einem umfassenden Relaunch unterzogen worden und zeigt sich seit April 2017 in völlig neuem Erscheinungsbild. Mit dem Namen „HiPP HiPPiS“ gibt es die Kinder-Quetschbeutel ab sofort sowohl für die Kernzielgruppe der Ein- bis Zweijährigen als auch für ältere Kinder bis sechs Jahre. Dabei umfasst der HiPP Quetschbeutel-Relaunch alle Elemente des Marketing-Mix: Hinter dem Relaunch steht neben dem neuen Namen „HiPP HiPPiS“ ein grundlegend neues Produktkonzept mit einer fröhlichen HiPPiS-Tierwelt auf den Verpackungen. Zudem sorgen das neue Design, eine matte Beutelfolie und die neuen Verpackungsgrößen in 100 g, 120 g und 120 ml für einen komplett neuen Verpackungsauftritt. Im Zuge des Relaunch sind zahlreiche neue Sorten aus verschiedenen Früchten, als Frucht & Getreide-Kombination, als Sport-Variante und als Smoothie Drinks eingeführt worden. Die HiPPiS-Tiere, die auf jeder Sorte der HiPP HiPPiS zu sehen sind, werden in eigenen, kindgerechten Geschichten lebendig. Jedes HiPPiS-Tier ist ein individueller Charakter mit Namen (z. B. Anton Affe oder Carla Chamäleon) und hat seine Aufgabe bei der Herstellung der HiPPiS Quetschen. Zudem sieht der Relaunch auch ein entsprechendes Kommunikationskonzept u.a. mit einer eigens entwickelten HiPP Kinder App mit Lern-Spielen und den Geschichten vor. Kreative Print-Anzeigen und POS-Maßnahmen machen auch die Verbraucher auf die neuen HiPP HiPPiS aufmerksam und runden den Relaunch optimal ab. Unter dem Dachnamen HiPP HiPPiS gibt es jetzt insgesamt acht Frucht-Snack-Sorten aus 100 % Bio-Früchten und drei Sorten aus Bio-Früchten mit Bio-Getreide ganz ohne Zuckerzusatz oder süßende Saftkonzentrate, die den Kindern nicht nur schmecken, sondern mit den lustigen HiPPiS-Tieren auch richtig Spaß machen. Zudem sorgt das Saisonkonzept der HiPP HiPPiS Sommer-Party mit den zwei Varianten „Aprikose mit Holunderblüte in Apfel-Banane“ sowie „Cassis in Apfel-Birne“ während der warmen Monate für fruchtig-sommerliche Abwechslung im Quetschbeutel-Sortiment. Optimal auch für ältere Kinder: HiPPiS Smoothie Drinks & HiPPiS Sport Die zwei Linien HiPP HiPPiS Smoothie Drinks und HiPP HiPPiS Sport punkten mit noch mehr Inhalt (120 ml/120 g) und eignen sich deshalb auch für ältere Kinder bis sechs Jahre. Die HiPP HiPPiS Smoothie Drinks überzeugen mit einem hohen Anteil von 30 % Bio-Saft und kommen ganz ohne den Zusatz von Zucker aus. Neben den drei fruchtigen Sorten „Rote Früchte in Apfel-Banane“, „Pfirsich-Banane in Apfel“, und „Heidelbeere in Apfel-Birne“ bietet HiPP den trendigen Smoothie Drink auch in der Gemüse-Sorte „Apfel-Birne mit Karotte & Kürbis“ an. Mit der HiPPiS Sport-Linie gibt es von HiPP jetzt die ideale Portion Frucht & Getreide für aktive Kids. Die Zutaten Banane und Getreide, die in allen drei Sport-Sorten enthalten sind, liefern viele Kohlenhydrate und sind daher besonders gut für den Sport geeignet. Die Sorten „Birne-Banane-Traube mit Hafer“, „Mango in Banane-Orange-Birne mit Reis“ und „Pfirsich in Banane-Traube mit Vollkorn“ sind aus 100 % Bio-Zutaten und kommen ohne Zuckerzusatz und süßende Saftkonzentrate aus. 26.04.2017