Neuer Valensina Auftritt im Saftregal Auch in 2016 konnte die starke Nr. 2 im Saftmarkt wieder gegen den Markttrend (-6,0 %) um 6,6 % zulegen*. Um diese Abverkaufserfolge weiter zu steigern, überzeugen die ungekühlten Valensina Säfte den Verbraucher ab Juni mit einem überarbeiteten, besonders natürlichen Auftritt im Saftregal. Zwei neue Sorten geben zusätzliche Kaufimpulse. Moderne Etiketten: Frisch, natürlich und eigenständig Die neuen Etiketten sind die Visitenkarten der Valensina Säfte und transportieren auf den ersten Blick die erfolgreiche Fokussierung der Marke auf Natürlichkeit, Frische und Qualität. Die klare Sortenfarbgebung der einzelnen Ranges über Hintergrundfarben und Verschlüsse sorgt für eine deutliche Abgrenzung und Orientierung am Saft- regal. Natürliche Fruchtabbildungen und die Auslobung „100 % Frucht“ unterstreichen die Qualität der Säfte und sind ein starkes Kaufkriterium. So wird im Saftregal eine größte Aufmerksamkeit und klare Blockbildung mit bester Shopper-Orientierung realisiert. Zwei neue 100 % Fruchtsäfte für frische Impulse Das neue Design der Valensina Säfte im Saftregal wird mit zwei neuen Sorten unter- stützt. Valensina Mildes Frühstück Apfel-Orange-Mango-Aprikose ist ein neues Geschmackskonzept für den Wachstumsmarkt der milden Fruchtsäfte. Das neue Valensina Vitamin Frühstück Roter Multi-Vitamin bietet natürlichen Fruchtgenuss mit einem Vitamin-Plus aus neun angereicherten Vitaminen. * AC Nielsen; LEH+DM+C&C, Valensina Frühstückssäfte, Fruchtsäfte allg. ungekühlt, Absatz konv., Angabe in %, 2015 vs. 2016 28.04.2017