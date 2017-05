Perfekt für den Sommer: 7UP® launcht 7UP Lemon Lemon® Pünktlich zum Sommer erscheint 7UP Lemon Lemon®: die neue fruchtig-herbe Limonade von 7UP ist die spritzige Aufforderung, dem stressigen Alltag zu entfliehen, ins Freie zu gehen und die Sonne zu genießen. In diesem Sinne feiert 7UP Lemon Lemon den einzigartigen Flair beim Picknicken: Als Ort der Ruhe und der emotionalen Erholung, kann man sich beim Picknick wieder denjenigen Menschen widmen, auf die es im Leben wirklich ankommt – wo man miteinander spricht anstatt auf dem Handy zu tippen und wahre Freunde anstelle von virtuellen Usern trifft. Der 7UP Lemon Lemon Moment ist nicht nur der Ausbruch ins Freie, sondern ein tägliches Mittagessen im Park, die Happy Hour auf der Dachterrasse und ein spontaner Wochenendausflug. Zur Feier der weltweiten Einführung von 7UP Lemon Lemon können Konsumenten sich beim Launch Event „Picnic Time Off“ einen kleinen Ausflug gönnen und abschalten. Die Events sind eine Serie von Picknicks in drei der hektischsten Städte weltweit – Paris, New York und Toronto. Jedes 7UP Lemon Lemon Picknick zelebriert die einfachen Freuden des Lebens mit Musik, Essen, Erfrischungen, echten Begegnungen und bietet natürlich auch die Möglichkeit, 7UP Lemon Lemon zu genießen. 7UP Lemon Lemon ist ab sofort in den USA (als unabhängige Marke), Kanada und Westeuropa (Frankreich, Niederlande, Belgien und Deutschland) erhältlich. 7UP Lemon Lemon wird mit einem Mix aus Zucker und Stevia gesüßt, um ein erfrischendes Getränk ohne künstliche Aromen oder Zutaten zu erhalten, das weniger als 100 Kalorien je 500ml PET-Flasche enthält. Die sprudelnde Limonade hat ein stylisches gestreiftes Flaschendesign und ist in zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen verfügbar: 7UP Lemon Lemon „Original“ und 7UP Lemon Lemon „White Peach“. 03.05.2017