„Red“ is beautiful! Voll reifer Früchte und roter Beeren verspricht der neue Bio-Smoothie von Little Lunch erfrischenden Genuss. Neben der kräftigen Farbe überzeugt der fruchtige Neuling des Augsburger Start-ups vor allem durch den beerigen und lieblichen Geschmack, für den sich Erdbeere, Johannisbeere und Heidelbeere verantwortlich zeigen. Außerdem steckt im Roten ein weiteres Highlight: nämlich Baobab! Das Superfood aus Afrika ist eine wahre Vitamin-C- Bombe, enthält wertvolles Eisen und wirkt antioxidativ. Damit haben Smoothie-Liebhaber ab Mai die Qual der Wahl aus insgesamt drei Kreationen: „Red“, „Yellow“ oder „White“. Was die wachsende Smoothie-Familie von Little Lunch auszeichnet, erklärt Geschäftsführer Daniel Gibisch: „Unser Erfolgsrezept ist, dass Produkte von Little Lunch keine Kühlung benötigen. Dadurch können die Smoothies absolut unkompliziert transportiert, gelagert und anschließend verköstigt werden.“ Das gleiche Produktionsverfahren, welches das Gründer-Duo bereits für deren Bio-Suppen einsetzt, macht es möglich. Außerdem sind alle Produkte 100 Prozent BIO und frei von künstlichen Zusätzen! Ab Mitte Mai ist der Bio-Smoothie „Red“ im Handel sowie im Onlineshop von Little Lunch erhältlich. Die 250-Milliliter-Flasche kostet 2,39 € (UVP). 03.05.2017