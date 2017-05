Spritzig-trendig in den Sommer Bei sommerlichen Temperaturen hat der Apfelwein Hochkonjunktur. Die spritzige Erfrischung gibt es inzwischen in vielen trendigen Variationen, und auch in diesem Jahr warten die Mitglieder des Verbandes der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e. V. mit Neuheiten rund ums Stöffche auf. „Die Kelterer haben bewiesen, dass in puncto kreativer Apfelweinprodukte das Ende noch lange nicht erreicht ist“, sagt Martin Heil, Vorstandsvorsitzender des Verbandes. „Je größer die Angebotsvielfalt, desto mehr Menschen begeistern wir für das Getränk, das Tradition und Trend in sich vereint.“ Sie heißen Wilder Hesse, Cooper’s, Pfirsé oder Bembällchen und reichen vom Mixgetränk über Jahrgangs-Cuvée bis zum Sorbet: Die Neuheiten der hessischen Apfelweinkelterer sind vielfältig und überraschend. Die Kelterei Heil hat ihrem Cider-Sortiment Zuwachs verschafft. ‚Cooper´s Original‘ – bisher in der 1-Liter-Flasche und 0,33-Liter-Reliefflasche mit neuem Etikettendesign – kommt nun auch als pfandfreie 0,5-Liter-Dose auf den Markt. Neu sind zudem die drei Geschmacksrichtungen Red – mit Kirschsaft, Black – mit Cola sowie Cloudy – nat urtrüb mit etwas Zitrone. Neu ist auch der ‚Cuvée Prestige Starke Daube‘, ein 2012er Apfelschaumwein Brut der Kelterei Nöll, hergestellt nach der Methode der traditionellen Flaschengärung. Die Frankfurter Kelterei hat zudem ‚Pfirsé‘ neu auf den Markt gebracht, einen halbtrockenen Apfel-Secco, verfeinert mit rotem Weinbergpfirsich. Neuheiten gibt es auch bei der Kelterei Wilhelm Höhl aus Hochstadt. ‚Der alte Hochstädter Boskoop‘ ist der erste sortenreine Apfelwein aus dem Hause Höhl. Aus Äpfeln der Ernte 2016 wurde ein fruchtig, reintöniger Apfelwein gekeltert. Die Marke ‚Blauer Bock‘ setzt ihren Relaunch fort. Im Sixpack mit 0,33-Liter-Mehrweg-Flaschen präsentiert ‚Blauer Bock‘ seinen ‚G´SPRITZTER‘ in den Sorten ‚sauer‘, ‚süß‘ und ‚Cola‘. Die Klassiker ‚Blauer Bock Urtyp‘ und ‚Blauer Bock Speyerling‘ überzeugen im neuen Etikettendesign. Die Kelterei Walther bringt in dieser Saison das Stöffche als ‚Der Wilde Hesse‘ in den Geschmacksrichtungen Süßgespritzter, Sauergespritzter oder Apfelwein-Cola auf den Markt. Abgefüllt sind die Mixgetränke in der 0,33-Liter-Longneck-Flasche. Unter demselben Namen ist jetzt auch trüber Apfelwein in der klassischen 1-Liter-Apfelweinflasche erhältlich. Auf ungewöhnliche Weise hat Bembel-with-Care den Apfelwein verarbeitet. Mit ‚Bembällchen‘ kommt erstmals ein alkoholhaltiges Sorbet auf Apfelweinbasis in den deutschen Handel. Die drei Sorten Pur, Cola und Kirsch bestehen zu 65 Prozent aus Apfelwein. Sie sind erhältlich als praktische Einzelportionen im 125-Milliliter-Designer-Becher mit integriertem Löffel. 12.05.2017