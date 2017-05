Prickelnder Apfelperlwein mit Esprit Müller Pom Secco Rosé für den besonderen Anlass Pünktlich zur Sommer- und damit zur Rosé- und Secco-Saison erweitert die Kelterei Müller ihr Perlwein-Sortiment. Neu im Handel ist der „Apfelperlwein Pom Secco Rosé“. Bereits erfolgreich ist der weiße „Pom Secco“ von Müller. „Wir haben unsere beiden Seccos für besondere Anlässe kreiert“, erklärt Tanja Müller-Diehl, Juniorchefin des Familienunternehmens in Butzbach-Ostheim. „Durch fein dosierte Zugabe von Kohlensäure veredeln wir frisch gekelterten Apfelwein zu einem leichten und spritzig moussierenden Perlwein“, so die Juniorchefin. „Ein Hauch Cassis, also schwarze Johannisbeere, gibt ihm das zarte Rosé und das edle Aroma.“ Mit 9 Volumenprozent Alkohol haben der „Pom Secco“ und der „Pom Secco Rosé“ zudem deutlich mehr Esprit als ein traditioneller Apfelwein. „Im Sektglas entwickelt der Apfelperlwein seinen ganzen Charme und macht als Aperitif auf Familienfesten eine ebenso gute Figur wie auf offiziellen Empfängen oder beim Picknick während einer idyllischen Landpartie“, empfiehlt Müller-Diehl. Den „Pom Secco Rosé“ gibt es in der transparenten 0,75-Liter-Sektflasche mit cassisfarbenem Etikett. Der weiße „Pom Secco“ ist nun ebenfalls in der neuen, transparenten Sektflasche zu haben, aber mit grünem Etikett. 17.05.2017