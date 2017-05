Ein neues Produkt von Rauch zaubert ab Mai diesen Jahres den kleinen Freunden des Yippy Bären ein noch größeres Lächeln in die Gesichter: Yippy Water. Der Fruchtsafthersteller aus Österreich erweitert mit den drei neuen Near Water Geschmacksrichtungen Apfel, Brombeere und Erdbeere sein Sortiment im Kindersegment. Neben dem internationalen Erfolg in vielen Ländern bietet das Produkt Yippy seit 2015 auch in Deutschland viel Trinkspaß. Vor allem die bunten Flaschen und der beliebte Yippy Bär haben es den Kleinen angetan. „In Österreich gehört Yippy zu einem unserer stärksten Produkte“, sagt Heiko Schubert, Geschäftsführer Deutschland. „Mit dem neuen Yippy Water bieten wir den Kindern noch mehr Abwechslung und einen echten Durstlöcher. Unser Ziel ist es, auch unsere Position im Kindergetränke-Segment weiter zu festigen“, so Schubert. Mit dem neuen Yippy Produkt bleibt keiner mehr durstig. Das stille Near Water Getränk, versetzt mit natürlichem Mineralwasser aus Österreichs Alpen, ist ab Mai 2017 in den Regalen des deutschen LEH erhältlich. Die 0,33 l Flasche überzeugt dabei nicht nur durch ihren bunten Auftritt. Der bereits bekannte praktische Sportverschluss bietet den Kindern optimales Trinkvergnügen. Angelehnt an das Erfolgskonzept Yippy, der fruchtigen Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten, erscheint auch Yippy Water in den drei auffällig bunten Farben rot, blau und grün. 23.05.2017