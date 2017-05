Happy Day „Milde Säfte“ zeigen sich im neuen Gewand Der österreichische Fruchtsafthersteller Rauch verfolgt weiter den Trend der Geschmäcker. Mit einem Design Relaunch der Happy Day Range „Milde Säfte“ reagiert das Unternehmen auf die stets wachsende Nachfrage an säurearmen Fruchtsäften. Ab sofort erscheinen die Sorten der Range im neuen Look. Vorher etwas dezenter auf der Verpackung vermerkt, hebt sich nun der Schriftzug „Mild“ deutlich ab. Die sanfte, in zart blau gehaltene Markierung fügt sich passend in das Gesamtbild der Packung ein. Somit entsteht der „gewisse Unterschied“ zwischen den Klassikern und der Happy Day „Milde Säfte“ Range, die vor allem eines ist: säurearm und besonders angenehm zu genießen. Das Sortiment, bestehend aus den Saft-Sorten Apfel, Orange und Multivitamin, wird ab sofort noch um eine weitere ergänzt: Pink Grapefruit als 100 % milder Saft. Die kleine Schwester der herkömmlichen Grapefruit ist von Natur aus milder und fügt sich somit ideal in das „Milde Säfte“ Sortiment ein. „Die Wahl ist für alle Verbraucher geeignet, die fruchtsäureempfindlich sind, aber dennoch nicht auf Happy Day verzichten wollen“, so Klaus Rösner, Direktor Key Account Deutschland. Happy Day „Milde Säfte“ sind vor allem bei Familien eine gern gesehene Alternative im Kühlschrank. Und das nicht zuletzt aufgrund des enthaltenen Calciums*, welches für die Erhaltung normaler Knochen benötigt wird und dem Anteil an Vitamin C*, das zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Gerade Kinder, die häufig empfindlich auf Säure reagieren, müssen dank der Milden Säfte von Happy Day nicht mehr auf den Fruchtgenuss verzichten. *Vitamin C trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Calcium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Empfohlene Verzehrseinheit ein Glas (250 ml) pro Tag. Ganz allgemein empfiehlt Rauch eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Eine Packung Happy Day „Milde Säfte“ enthält 4 Portionen zu 250 ml. 31.05.2017