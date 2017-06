Rockstar Energy führt die neue Produktreihe Rockstar Pure Zero ein und setzt somit auf die wachsende Nachfrage im Segment zuckerfreier Energy Drinks. Das Rockstar Portfolio wird damit gleich um zwei neue, aufregende Geschmacksvarianten erweitert: Rockstar Pure Zero Silver Ice und Rockstar Pure Zero Red Ice. Rockstar Energy Drink bringt in der KW 22 zwei neue, zuckerfreie Sorten auf den deutschen Markt. Rockstar Pure Zero Silver Ice erfrischt mit dem Geschmack von prickelndem Citrus, Rockstar Pure Zero Red Ice überrascht mit einem aromatischen Beeren-Flavour. Beide Varianten garantieren, wie es sich für Rockstar gehört, aufregenden Geschmack und volle Energie – ganz ohne Zucker. Mit Rockstar Pure Zero überzeugt der beliebte Energy Drink auch weiterhin mit einem ausgefallenen Design und einzigartiger Haptik auf der Dose. Der außergewöhnliche, metallische Look ist ein absoluter Hingucker im Regal und verspricht somit starkes Interesse für die Energy Drink Dosen. Neben dem auffälligen Design wird die Einführung der neuen Sorten durch aufmerksamkeitsstarke Marketing-Aktionen, TV- und Online-Werbung und Rockstar-Pure-Zero-Displays im Handel unterstützt. In den letzten vier Jahren hat sich das Volumen der Zero Sugar Energy Drinks verdreifacht. Rockstar Energy Drink punktet nun mit Rockstar Pure Zero bei der rasant steigenden Nachfrage im zuckerfreien Segment. Damit will der Marktführer unter den Flavoured Energy Drinks den Vorsprung weiter ausbauen. Die neuen Sorten sind im gesamten LEH (Non-Discount, Discount, Tankstellen) erhältlich. Rockstar Pure Zero Silver Ice und Rockstar Pure Zero Red Ice kommen ab KW 22 als 0,5 Liter-Einwegdose (UVP 1,69 Euro) sowie als Tray mit zwölf Dosen in den deutschen Handel. 02.06.2017