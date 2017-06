One&Only Smoothies – die frechen Früchtchen Beste Zutaten, eine vielfältige Produktpalette und ein lebhaftes Design, dafür steht die Marke One&Only der Firma Market Grounds. Das Sortiment ist perfekt auf die Anforderungen der Gastronomie zugeschnitten und deckt Getränkespezialitäten für alle Jahreszeiten ab. Um ausgefallene Kaltgetränke zu kreieren, bietet One&Only eine Vielzahl an Smoothies und Frappés an, die sich auch hervorragend kombinieren lassen. Die Smoothies sind ebenso fruchtig wie erfrischend. Mit einem hohen Fruchtgehalt verzaubern sie durch ihren sommerlich-exotischen Geschmack nach saftigen Mangos, sonnenverwöhnten Pfirsichen und tropischen Früchten. Die große Palette an Geschmacksvariationen macht jedem Fruchtliebhaber die Auswahl schwer. Die One&Only Smoothies haben eine Konsistenz wie ein Sorbet und sind daher die ideale Erfrischung an heißen Sommertagen. Die Getränke enthalten null Prozent Fett und sind laktosefrei, glutenfrei sowie vegan. Zudem überzeugen sie ganz ohne Konservierungsstoffe. Erhältlich sind die Smoothies in den Sorten Mango, Strawberry, Summer Fruits, Exotic Fruits, Peach und Orange Lemon. Orange Lemon eignet sich auch hervorragend für die Zubereitung von Limonaden. Zudem gibt es auch eine Frucht-Gemüse-Linie mit 4 weiteren Sorten. Der Green Smoothie wurde im letzten Jahr gelauncht und hat sich zum absoluten Top-Seller entwickelt. Er kombiniert Mango, Banane, Grünkohl, Spinat, Grüner Tee und Ingwer. Die brandneue Linie 100 % fruit & veg umfasst die folgenden drei Sorten und besteht aus 100 % Frucht und Gemüse. Pumpkin Peach mit Kürbis, Pfirsich und Ingwer, Beetroot Apple mit Rote Bete, Apfel, Banane und Mango sowie Cucumber Lime mit Gurke, Limette, Minze und Apfel. Sie sind frei von Zusätzen und enthalten ausschließlich Süße aus Frucht. 07.06.2017