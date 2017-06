Absolutes Nuss-Have des Sommers Neue Produktkategorie: true fruits führt White Smoothies ein

36 Grad, Bullenhitze und das klebrige Eis läuft über die Hand. Macht nix: Diesen Sommer wird ohnehin nicht geschleckt, sondern geschluckt. Denn die neuen White Smoothies von true fruits sind das absolute Nuss-Have des Sommers. Von außen mögen sie aussehen wie „gewöhnliche“ Smoothies, doch spätestens beim ersten Schluck wird der Unterschied deutlich: die absolut überwältigende Cremigkeit. Denn White Smoothies bestehen nicht nur aus Frucht*, sondern enthalten eine „weiße“ Basis aus Kokosnusspüree und Cashewmus, die sie besonders sämig macht. Damit ist true fruits der erste Anbieter in Deutschland, der White Smoothies fertig ins Kühlregal bringt. Ab Mitte Juni steht die neue Produktkategorie in den Sorten erdbeere und matcha für jeweils 2,99 Euro/250 ml (einmalige unverbindliche Preisempfehlung) flächendeckend im Kühlregal. Die Crème de la Crème.

Klar, Smoothies sind cremig – das sagt schon der Name. Aber White Smoothies setzen noch einen drauf: Sie sind die Crème de la Crème der Smoothies. Nicht nur geschmacklich, sondern auch in Sachen Konsistenz. Durch Kokosnuss und Cashew sind White Smoothies richtig schön sämig und zergehen förmlich auf der Zunge. true fruits bringt gleich zwei neue White Smoothies ins Kühlregal: Einen Mix aus Erdbeere, Apfel, Banane, Kokos, Cashew & Vanille und einen aus Matcha, Apfel, Banane, Key Lime, Kokos & Cashew. Wie bei allen Produkten von true fruits steckt auch in den White Smoothie kein Schnick-Schnack, das heißt keine Konzentrate, keine Zuckerzusätze, keine Stabilisatoren, keine Farbstoffe und sie sind 100 % vegan. * true fruits ist sich darüber bewusst, dass Kokosnüsse botanisch gesehen auch Früchte sind. Aber im Volksmund bezeichnet man sie als Nuss und nicht als Frucht, weswegen im Folgenden weiter von Nuss die Rede ist.