Wer sagt denn, dass Hopfen nur in Bier gehört – erste gehopfte Apfelschorle Ein kleines Team mit Freude am Apfel, das ist leev. Die Äpfel aus dem Alten Land werden sortenrein verarbeitet. Jetzt punkten die Macher von leev, der Hamburger Saftmanufaktur, mit der erwachsenen Erfrischung ohne Alkohol. Beste Altländer Boskoop und Holsteiner Cox Äpfel mit dem Craft Beer Hopfen „Cascade“ ergeben die erste gehopfte Apfelschorle – ohne Zucker und ohne Alkohol. Erfunden hat das Getränk Joachim, der Moster mit Herzblut unterstützt von seinem Sohn Johannes, Student an der Universität Weihenstephan. 100 ml haben 31kcal und enthalten 6,8 g fruchteigenen Zucker. Im onlineshop kosten 18 leev hoppe in der 0,33l Mehrwegflasche 24,90 EUR. 14.06.2017