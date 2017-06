Aromen, Extrakte und Destillate für Craft Cider. Mit einem weltweiten Konsum von mehr als 2,3 Milliarden Litern im Jahr 2016 konnte Cider seine unglaubliche Wachstums-Performance der letzten Jahre einmal mehr bestätigen. Auch in diesem Jahr hält diese Tendenz bisher unvermindert an. Als Treiber dieses Wachstums gelten die traditionellen Volumenmärke wie die USA oder Großbritannien, doch auch neue Wachstumsregionen wie Deutschland oder Polen gesellen sich zum Club der Cider-Nationen hinzu. Das Schlüsselsegment des Wachstums ist jedoch Flavoured Cider: Dieses Teilsegment vereint bereits 12,7 % des weltweiten Cider-Konsums und wuchs um durchschnittlich knapp über 20 % in den letzten sieben Jahren. Der Cider-Markt stützt sich dabei auf eine immer breitere Verbraucherbasis, bietet aber ebenso Potentiale, neue qualitätsbewusste Konsumenten für sich gewinnen zu können. Immer ausgefallenere Produkte und Positionierungsansätze der Hersteller richten sich dabei gezielt auf traditionelle Wein- und Biertrinker. Zusätzlich schafft die zunehmende Nachfrage nach Craft-Produkten im Biersegment auch Möglichkeiten für das Cider-Segment. Neue Premiumpositionierungen und Vermarktungsoptionen eröffnen hier ungeahnte Möglichkeiten. Cider-Trinker sind in ihren Konsumvorlieben breit aufgestellt und offen für Innovationen – egal ob neue Marken, ausgefallene Verpackungsformen oder trendige Geschmackskompositionen. Mit dem neuen Konzept “Cider’s Trendy Moment” gelingt es dem Aromen- und Grundstoffhaus Bell Flavors & Fragrances die Vielfalt und Innovationskraft von Cider schlüssig abzubilden. Egal ob Sie nach der Mannigfaltigkeit natürlicher Apfelaromen in ihren vielfältigen Sortenausprägungen wie Pink Lady, Boskoop, Golden Delicious und Granny Smith, den außergewöhnlichen Geschmack von Frucht & Blüten wie Blutorange oder Holunderblüte oder nach glaubhaften Craft-Inspirationen suchen, eines vereint das Konzept: geschmackliche Komplexität, kreative Flavour-Pairings und die Verwendung von hochwertigen Extrakten wie Kola-Nuss und Honig. 21.07.2017