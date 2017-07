Der neue Bio-Wachmacher, der natürlich schmeckt und funktioniert Die natürlichen Bio-Powerdrinks MAXIMUM von Voelkel sind ein wahres Energiebündel. Eindrucksvolle 32 mg/100ml natürliches Koffein aus Matcha, Guarana und grünem Kaffee, kombiniert mit Bio-Direktsäften und Mineralwasser aus der Voelkel-eigenen Höhbeck Quelle sorgen für Kraft und Konzentration. Die bewusst dosierte Süße und der geringe Einsatz von Kohlensäure machen den Bio-Drink so einzigartig. Voelkel MAXIMUM Bio Energy ist in der umweltfreundlichen 0,33l-Longneckflasche in den Sorten Fresh Lemon, Purple Berry und Happy Exotic im Naturkostfachhandel und im Onlineshop unter shop.voelkeljuice.de ab 1,99 € erhältlich. Wenn die eigene Energie nachlässt, kann ein koffeinhaltiger Drink für den nötigen Antrieb und verbesserte Konzentrationsfähigkeit sorgen. Verschlafenen Studenten, müden Autofahrern und allen, die sich einen fruchtigen Kaffeeersatz für jeden Tag wünschen, bietet Voelkels MAXIMUM eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks. Neben verbesserter Aufmerksamkeit und erhöhtem Reaktionsvermögen, kann Koffein auch die sportliche Leistung positiv beeinflussen. Das natürliche Koffein aus grünem Matcha-Tee, Guarana und grünem, ungeröstetem Kaffee wirkt dabei sanft und hält lange an. Die bewusst dosierte Süße und das milde Bio-Mineralwasser aus der Voelkel-eigenen Quelle machen MAXIMUM zu einem magenfreundlichen Genuss mit nur halb so vielen Kalorien wie bei den meisten Bio-Wachmachern. Die drei erfrischenden Sorten Fresh Lemon, Purple Berry und Happy Exotic werden jeweils mit Bio-Direktsaft aus Kaktusfeige, Himbeere und Johannisbeere sowie Orange und Passionsfrucht verfeinert. 13.07.2017