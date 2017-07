Switchel? In New York ist die kalorienarme Erfrischungsalternative auf Apfelessigbasis bereits überhaupt nicht mehr wegzudenken. Nun schwappt (wortwörtlich) der Hype auch nach Deutschland über. Im Wesentlichen ist der Switchel ein gesundes Tonikum: Apfelessig, Ingwer, Zitrone, Ahornsirup. Der Apfelessig liefert wichtige Vitamine und Elektrolyte und soll Stoffwechsel und Verdauung anregen. Im Ayurveda fest verankert wird dem Ingwer eine lindernde, entzündungshemmende Wirkung zugesprochen. Zitrone ist reich an Vitamin C und wirkt basisch und der Ahornsirup liefert eine natürliche Süße bei geringer glykämischer Last. Perfekt geeignet als tägliches Gesundheitsritual, zum Frühstück, nach dem Sport oder als Hangover-Cure nach einer langen Nacht, verdünnt mit Wasser oder pur. Für die Experimentierfreudigen gibt es natürlich auch die Möglichkeit das Getränk mit Alkohol, zum Beispiel Gin oder Vodka zu einem Switchel Mule zu mischen. Seit kurzem gibt es den Switchel auch in Deutschland, online unter www.switchel.me. 19.07.2017