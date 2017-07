Landliebe präsentiert erstmalig Kompotte und Rote Grütze im Sortiment

Ab August launcht Landliebe vier traditionelle, fruchtige Köstlichkeiten, die bei den Verbrauchern genussvolle Kindheitserinnerungen wecken. Mit drei Fruchtkompotten in den attraktiven Sorten Apfel, Birne-Apfel, Pfirsich und dem beliebten Klassiker Rote Grütze erweitert das Unternehmen das Sortiment um Premium Fruchtgenuss in bester Landliebe Qualität und sorgt für starke Kaufimpulse im LEH. Hergestellt aus erlesenen Früchten und ganz ohne Konservierungs-, Farb- und Aromastoffe, werden sie mit Sorgfalt und nach bewährten, traditionellen Rezepturen zubereitet. Die Kompotte und die Rote Grütze sind für 1,89 (UVP) im Handel erhältlich. Traditioneller Obstgenuss in höchster Landliebe-Qualität Die Landliebe Kompotte mit 90 Prozent Fruchtanteil und die fruchtig-frische Rote Grütze bieten authentischen Geschmack ganz wie zu Großmutters Zeiten. Die Tradition und der Anspruch, den die Verbraucher an Landliebe stellen, verpflichten in jedem Segment zu erstklassigen Produkten. Über die Obstbauern Nahrungsmittel GmbH:

Die Obstbauern Nahrungsmittel GmbH bietet unter der Lizenzmarke Landliebe ein breites Sortiment fruchtiger Brotaufstriche an. Landliebe ist eine Marke der FrieslandCampina in Deutschland. Das Sortiment umfasst Konfitüren, Fruchtcremes und Gelees, die gemäß der Landliebe Qualitätsgarantie sorgfältig mit ausgewählten Zutaten hergestellt werden. Die Obstbauern Nahrungsmittel GmbH ist ein Tochterunternehmen der Zentis GmbH & Co. KG, die langjährige Expertise in der Fruchtverarbeitung besitzt. 25.07.2017