Bereits im Jahr 2001 hat das Familienunternehmen Pfanner mit dem Verein FAIRTRADE eine Partnerschaft geschlossen. In den letzten 16 Jahren konnte diese sehr erfolgreich weiter entwickelt werden. Pfanner ist heute nicht nur in Österreich, sondern weltweit der stärkste Partner von FAIRTRADE bei fair gehandelten Fruchtsäften – sowohl beim Absatz, wie auch in der Sortimentstiefe. Pfanner FAIRTRADE Ananas-Guave ergänzt neben den Sorten Orange, Multivitamin, Mango-Maracuja und Banane die hochwertige FAIRTRADE-Range im 1,0l Elopak-Gebinde. Frische Ananas werden mit süßlichen Guaven zu einem hochwertigen, fruchtig frischen Nektar mit einer exzellenten exotischen Balance verarbeitet. Pfanner möchte die Konsumenten mit FAIRTRADE-zertifizierten Produkten für den fairen Handel mit den Entwicklungsländern sensibilisieren. Denn durch die verstärkten Aktivitäten und durch faire Handelsbedingungen können Kleinbauern und Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige Zukunft investieren. Die Pfanner Fruchtsaft-Range mit dem FAIRTRADE Gütesiegel in der 1,0 l Packung mit Schraubverschluss ist im Lebensmittel- und Drogeriehandel erhältlich. 09.08.2017