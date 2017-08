Ein Marmeladenglas randvoll mit Früchten Nur Früchte – und sonst nichts. So lautet die Devise von The Fruit Tree. Der englische Hersteller natürlicher Bio-Fruchtaufstriche hat etwas Neues gewagt und verzichtet bei allen Produkten auf die Zugabe von Pektin, Zucker oder Konservierungsstoffen. Ausschließlich sonnengereifte und von Hand gepflückte Früchte kommen in den Topf und werden schonend, bei niedriger Temperatur eingekocht. Neben Klassikern wie Erdbeere, Heidelbeere oder Himbeere gibt es ab sofort auch die spannenden Kreationen Dolce Vita Orange und Clementine & Ginger. Die neun leckeren Bio-Fruchtaufstriche sind allesamt bio, vegan, glutenfrei und sogar halal. Im 250 g Glas ab 3,99 € im Naturkostfachhandel und in ausgewählten Onlineshops erhältlich. Saftig süße Fruchtaufstriche, die nach frisch geernteten Früchten schmecken und dabei auf jegliche Zusatzstoffe verzichten. Genau das ist das Erfolgsrezept von The Fruit Tree. Das Vorhaben, die Produkte so einfach und naturbelassen wie möglich herzustellen, entstand aus der eigenen Suche nach einer gesünderen und wirklich schmackhaften Alternative zu herkömmlichen Konfitüren. „Die Idee ist simpel, aber überaschenderweise total neu. Wir haben großes Interesse und zahlreiche positive Rückmeldungen von Kunden aus aller Welt erhalten, da eine so natürliche Art von Fruchtaufstrichen zuvor nicht existiert hat,“ freut sich The Fruit Tree Gründerin, Rebecca Ravera. Jedes Glas besteht aus höchstens drei biologischen Zutaten. Den süßen Geschmack erhalten die Bio-Fruchtaufstriche ausschließlich aus den reifen Früchten und etwas Bio-Fruchtsaft. Für die Herstellung von 100 g des Fruchtaufstrichs werden durchschnittlich 100 g Früchte verwendet. Das sind beinahe doppelt so viele wie üblich. Durch die große Menge an Obst, die in jedem Glas enthalten ist, wird die Konsistenz dick und cremig. Die Zugabe von Pektin oder anderen Gelierstoffen oder –zuckern ist überflüssig. Dadurch ist The Fruit Tree auch bei einer halal-gemäßen Ernährung erlaubt, da bei der industriellen Herstellung von Pektin oft Alkohol verwendet wird. NEU! Dolce Vita Orange Ausschließlich sonnengeküsste, besonders saftige und reife italienische Orangen werden für die mediterrane Orangenmarmelade verwendet. Besonders ist dabei, dass die Orangen im Ganzen gekocht werden. Dadurch erhält sie ihre kräftige Farbe und die einzigartige Konsistenz mit vielen Fruchtstücken.

Orangen 80 %, Äpfel 20 %, Apfelsaft NEU! Clementine & Ginger Frisch gepflückte, saftig süße Clementinen der italienischen Amalfi Küste werden im Ganzen gekocht und erinnern an einen Sommer im Süden. Der frische Hauch von Ingwer sorgt für einen vollmundigen Geschmack.

Clementinen 80 %, Äpfel 20 %, Apfelsaft 09.08.2017