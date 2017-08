svoothie: Gesundes Obst online mixen und genießen Nicht jeder hat die Zeit und Muße, sich jeden Morgen einen frischen Smoothie zu mixen. Dazu müsste man ja ständig jede Menge Obst, Gemüse, Beeren, frische Kräuter und Gewürze im Haus haben und vor allem sich die Zeit nehmen, um alles zurechtzuschnippeln und zu mixen. Der Kunde bestimmt den Inhalt selbst Mit einem cleveren Angebot ging das Familienunternehmen svoothie GmbH kürzlich online: Smoothies im Internet auf www.svoothie.de selbst zusammenstellen und liefern lassen! Leckere Smoothies, ganz nach persönlichem Geschmack anhand eines virtuellen Mixers zusammengestellt, werden in versiegelten Glasflaschen gekühlt nach Hause geliefert – bequemer geht Genuss nicht. Das Familienunternehmen svoothie versorgt seine Kunden als erster Online-Handel mit frischen und fruchtigen Smoothies, die man sich nach individuellem Geschmack zusammenstellen kann. Die Qualität der Inhaltsstoffe spricht für sich. Die Plattform lädt dazu ein, einmal eine ganz neue Mischung zwischen Gewürzen, Kräutern und Früchten zu versuchen, die nicht nur essentielle Vitamine und Mineralstoffe liefert, sondern auch unwiderstehlich gut schmeckt. Die Möglichkeit, mit svoothie immer neue Mixturen zu erfinden, macht einfach Spaß und lässt Genießer kreativ werden. Dabei kommen mehr als die üblichen Zutaten in die Flasche: Nach Herzenslust kann man mit Chilli, Ingwer, Kurkuma und Zimt experimentieren. Oder exotische Früchte ausprobieren, die man hierzulande noch kaum kaufen kann: Acai, Acerola, Cajá, Camu-Camu oder Graviola sind nur einige der Highlights bei den möglichen Komponenten. Fitness und gute Laune mit dem Smoothie von svoothie Ganz nebenbei erfährt der svoothie-Kunde noch, welche Inhaltsstoffe mit welchen Wirkungen er sich ins Glas mixt: Sowohl auf der Website als auch auf der Facebook-Seite versorgt das Familienunternehmen Kunden und Interessierte mit Fakten und Neuigkeiten aus der Welt der gesunden Vitaminbomben, die Körper und Seele gut tun. Vor allem auf Facebook findet bereits ein reger Austausch über die Gute-Laune-Drinks statt. Kein Wunder, leben doch heutzutage viele Menschen gesundheitsbewusst. Und so finden es viele Fans des neuen Online-Smoothie-Mixers auch besonders praktisch, dass sie mit Hilfe des „Jetzt einkaufen“-Buttons direkt zum Online-Shop weitergeleitet werden, um sich ihre Wellness-Drinks zu mischen. Wer sich für das neuartige Konzept des Familienbetriebes interessiert, kann sich auf der Facebookseite www.facebook.com/svoothie.de umschauen, um auch einen optischen Eindruck von den Produkten und der Firma zu bekommen. 10.08.2017