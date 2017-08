Sanfte Energie plus Gewichtsmanagement Taiyo stellt funktionellen Inhaltsstoff aus der rohen Kaffeebohne vor / Vielfältige Anwendungen und Positionierungen WGCP™ (Whole green coffee powder) wird aus der rohen Kaffeebohne mittels eines patentierten Verfahrens gewonnen. Dieser funktionelle Inhaltsstoff verbessert die Aufmerksamkeit und Konzentration über einen langen Zeitraum von 6-8 Stunden, sorgt für einen niedrigen und konstanten Blutglukosespiegel und wirkt zudem appetitzügelnd. Im Gegensatz zu Kaffeeextrakten enthält das Pulver alle wertvollen Inhaltsstoffe aus der Kaffeebohne, neben Koffein sind das vor allem Bitterstoffe, organische Säuren und Chlorogensäuren, Antioxidantien, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Der natürliche Inhaltsstoff aus der rohen Kaffeebohne stellt das Koffein kontinuierlich und langanhaltend bereit: Während koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Energy Drinks meist nur eine kurzfristige Wirkung haben, sorgt WGCP™ von Taiyo über sechs bis acht Stunden für Konzentrationsfähigkeit und erhöhte Aufmerksamkeit. Unangenehme Nebenwirkungen wie Herzflattern, Herzrasen oder auch der gefürchtete „Crash-Effekt“ bleiben aus. Gerade für letzteren stehen konventionelle Energy-Drinks oft in der Kritik, weil nach einer kurzen Wachphase häufig ein Müdigkeitseinbruch folgt. WGCP™ eignet sich daher für Produkte, die als natürliche und sanfte Energiespender ausgelobt werden. Neben Positionierungen wie „Konzentration“ oder „Ausdauer und Performance“ ist auch eine Vermarktung im Bereich „Gewichtsmanagement“ umsetzbar – hier punktet das Pulver mit seinem appetitzügelnden Effekt. Es lässt sich aufgrund seiner guten technologischen Eigenschaften leicht in eine Vielzahl von Rezepturen einbringen. Mögliche Applikationen sind Frühstückscerealien, Milchprodukte, Müsliriegel und Getränke. WGCP™ kann aber auch als Nahrungsergänzung in Form von Proteinpulvern, Shots oder Kapseln angeboten werden. WGCP™ wurde in Zusammenarbeit mit Medizinern entwickelt. Die Wirksamkeit für die verschiedenen Positionierungen ist durch klinische Studien belegt. Der Inhaltsstoff ist vegan, glutenfrei und frei von Gentechnik – und trägt somit aktuellen Verbraucherwünschen Rechnung. Taiyo verarbeitet die rohen Kaffeebohnen mittels eines patentierten Verfahrens. So ist gewährleistet, dass alle wertvollen Inhaltsstoffe der Kaffeebohne enthalten sind. WGCP™ ist in verschiedenen Varianten erhältlich: Das Pulver aus der Robusta-Bohne enthält von Natur aus mehr Koffein als die Arabica-Variante. Für Produkte, die eine stärkere Wirkung erfordern, stellt Taiyo auch Varianten bereit, die zusätzlich mit Koffein angereichert sind. 18.08.2017