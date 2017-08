Die neue Mehrfruchtsaftlinie von Voelkel verbindet Geschmack und Gesundheit. Die bio C Säfte sind reich an Vitamin C und stärken so Immunsystem und Zellen. Auf synthetische Vitaminzugaben wird bei Voelkel aber verzichtet, denn die wirksamen Inhaltsstoffe der Früchte werden komplett genutzt. Ein Highlight ist der bio C Eisen naturvital, dessen natürliches Eisen aus dem Bio Curryblatt stammt und im Gegensatz zu herkömmlichen Eisenzusätzen nicht künstlich hergestellt wird. Der bio C Abwehr Punsch wird am besten leicht erhitzt genossen und unterstützt so optimal die körpereigenen Abwehrkräfte mit natürlichem Vitamin C. Eine neue Zutat in den Voelkel Saftregalen ist die ayurvedische Heilpflanze Kurkuma: Aus der frischen Wurzel gepresst, ist sie im neuen Direktsaft in der fair to go-Kombination mit Apfel und Mango enthalten. Der reine Kurkumasaft eignet sich hervorragend zum Würzen von Suppen, Saucen, Dressings und Dips. Ebenfalls neu im Regal: Waldheidelbeere Pur, ein 100% Direktpresssaft, der die edle Muttersaftlinie von Voelkel um die 0,75l-Flasche ergänzen wird.

Die herbstlichen Neuheiten sind ab September 2017 im Naturkostfachhandel und im Onlineshop unter http://shop.voelkeljuice.de erhältlich.

bio C Antioxidantien

Der schmackhafte Fruchtsaft mit Acerolakirschmark kann den Körper bei der Bewältigung von oxidativem Stress und dem Umgang mit freien Radikalen unterstützen. Schon ein Glas deckt den täglichen Bedarf an Vitamin C. Die natürlichen Farbstoffe im bio C Antioxidantien leisten einen Beitrag zum Zellschutz.

0,75l-Fasche ab 3,99 €

bio C Immunkraft

Orange, Apfel und Möhre machen den Bio-Fruchtsaft zu einer wahren Vitaminbombe und unterstützen mit Vitamin C und Vitamin A das Immunsystem. Wertvolles Weizenkeimöl sorgt für eine verbesserte Vitamin A Aufnahme. Auf natürliche Weise unterstützt bio C Immunkraft so ein normal funktionierendes Immunsystem und das persönliche Wohlgefühl.

0,75l-Flasche ab 3,99 €

bio C Eisen naturvital

Weltneuheit: Natürliches Eisen aus dem Bio Curryblatt machen den bio C naturvital zum ersten Bio-Mehrfruchtsaft mit 100% pflanzlicher Eisenquelle. Das natürliche Vitamin C des Fruchtsaftes unterstützt die Eisenaufnahme noch zusätzlich. Rote Bete, Apfel, Schwarzmöhre und Acerola sorgen für den leckeren Geschmack. Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei.

0,75l-Flasche ab 4,99 €

bio C Abwehr Punsch

Als Heißgetränk entfaltet der fruchtige Punsch seine volle Wirkung und deckt bei einem Glas bereits den täglichen Bedarf an Vitamin C. Auf leckere Weise unterstützt der bio C Abwehr Punsch so die körpereigenen Abwehrkräfte.

0,75l-Flasche ab 3,49 €

fair to go Apfel Mango Kurkuma

Die fruchtige Erfrischung mit frisch gepresster, fein aromatischer Kurkumawurzel, Apfel und Mango.

0,25l-Flasche ab 1,99 €

Kurkumasaft

Purer Kurkumasaft aus der peruanischen Wunderwurzel Kurkuma wird frisch gepresst und nicht wie herkömmlich aus getrockneten Wurzeln zubereitet. Der Würzsaft eignet sich hervorragend zum Verfeinern von Suppen, Saucen, Dips und Dressings.

0,2l-Flasche ab 9,99 €

Waldheidelbeere Pur

Nur sorgsam ausgewählte, vollreife Waldheidelbeeren werden für den 100% reinen Fruchtsaft verwendet. Der vollmundige, leicht säuerliche Muttersaft schmeckt am besten mit etwas frischem Mineralwasser aufgegossen.

0,75l-Flasche ab 8,95 €

23.08.2017