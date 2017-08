Neu: Valensina Frucht Secco und Valensina Smoothie Mix Nach der erfolgreichen Markteinführung der fruchtigen Desserts von Merl und Valensina erobert Valensina jetzt mit den Partnern Katlenburger und Jütro zwei weitere Marktsegmente. Die neuen Produkte zahlen auf die besondere Frische und Natürlichkeit von Valensina ein und sorgen dank der hohen Markenbekanntheit von 96 Prozent* für dynamische Impulse bei Fruchtschaumweinen und Tiefkühl-Früchten. Valensina Frucht Secco von Katlenburger in zwei Sorten Secco plus Orangensaft ist der Klassiker auf jedem Empfang. Aus diesem zeitlos beliebten Drink haben Valensina und das renommierte Traditionshaus Katlenburger einen Ready-to-Drink-Hero gemacht, der eine breite und konsumfreudige Zielgruppe anspricht. Den vollfruchtigen und natürlich frischen Geschmack von Valensina Orange und die feine Note des Katlenburger Seccos können alle Genießer jetzt in zwei aufregenden Sorten erleben: dem prickelnd-fruchtigen Secco Orange und dem herb-fruchtigen Secco Blutorange. Beide Sorten haben einen Valensina Saftanteil von 30 Prozent. Faktencheck Auslieferung ab sofort

Zwei Sorten: Valensina Secco Orange und Valensina Secco Blutorange

750 ml Inhalt / sortenreine VE mit 6 Glas-Flaschen / pfandfrei

1/4-Chep Display mit 96 Flaschen (64 x Secco Orange + 32 x Secco Blutorange)

UVP: 2,99 Euro für beide Sorten

Hersteller und Vertrieb: KATLENBURGER Kellerei GmbH & Co. KG,37191 Katlenburg-Lindau Valensina Smoothie Mix von Jütro in vier Sorten Die innovativen Smoothie Mix von Valensina und dem Tiefkühlspezialisten Jütro enthalten zu 100 Prozent frische Früchte („Red Love“ und „Yellow Summer“) oder frische Früchte und frisches Gemüse („Orange Sun“ und „Nature Green“). Sie zahlen auf den dynamischen Trend zu frisch zubereiteten Wellbeing-Produkten ein, der auch die Kategorie Smoothies erreicht hat. Eine Portion der tiefgekühlten Früchte wird einfach mit 200 ml Valensina Mildes Frühstück Orange oder einem anderen Valensina Saft nach Wahl aufgegossen und im Mixer püriert. Fertig ist der frische und eiskalte Smoothie-Genuss. Faktencheck

Auslieferung ab sofort

Vier Sorten: Orange Sun, Nature Green, Red Love und Yellow Summer

300 g (2 x 150 g) Inhalt / sortenreine VE mit 9 Faltschachteln

UVP: 2,49 Euro für alle Sorten

Hersteller: JÜTRO TIEFKÜHLKOST GmbH & Co. KG, 06917 Jessen

Vertrieb: I. Schroeder KG. (GmbH & Co), 20457 Hamburg *Quelle: GfK Brand Research 2016 30.08.2017