Förstina Sprudel erweitert Produktpalette um eine kalorienfreie Alternative Seit wenigen Wochen auf dem Markt, übertrifft das neue Förstina Sprudel „Plus Lemon“ die Absatzerwartungen bereits deutlich. Das Erfrischungsgetränk mit Zitronen-Geschmack trifft dabei in mehreren Aspekten den Nerv der Zeit und den Geschmack der Verbraucher. Produktinnovationen sind beim Eichenzeller Mineralbrunnenunternehmen Förstina Sprudel fester Bestandteil der Marketingstrategie: „Die Verbraucher sind immer auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen. Diesem Wunsch sind wir in der Vergangenheit Jahr für Jahr nachgekommen und haben neue Produkte entwickelt. Und jetzt war es höchste Zeit für ein Mineralwasser plus!“ erklärt Förstina-Marketingleiter Peter Seufert. Auch Verkaufsleiter Gerhard Bub zeigt sich begeistert: „Das neue Förstina Sprudel Plus Lemon ist ein Erfrischungsgetränk mit leichtem Zitronengeschmack, eine ebenso kalorienfreie Alternative zu unseren Mineralwässern – ohne Zuckerzusatz, ohne Süßstoffe und ohne Konservierungsstoffe. Das neue Produkt ist ausschließlich im 0,7 Liter Mehrweg-Glasgebinde erhältlich und übertrifft nach wenigen Wochen im Markt unsere Absatzerwartungen bereits deutlich.“ Mineralwässer mit Geschmack sind vor allem in den heißen Sommermonaten gefragt. Dank dem Verzicht auf Zucker oder Süßstoffe ist Förstina Sprudel Plus Lemon daneben auch für Diabetiker eine willkommene Alternative. Auch die Entscheidung, das neue Produkt nur in Glasflaschen abzufüllen, erwies sich als richtig. „Mehrweg-Glasgebinde erfahren seit einigen Jahren eine Renaissance. Da sie bis zu 50 Mal neu befüllbar sind, gehören sie zu den umweltfreundlichesten Verpackungen überhaupt.“, erklärt Bub. Förstina Sprudel hat diesen Trend bereits vor einigen Jahren erkannt und weiter in die Abfüllung von Mehrweg-Glasflaschen investiert: Neue Flaschen- und Produktdesigns, neue handliche Kisten und modernste Abfülltechnik machen die Produkte aus Eichenzell-Lütter so beliebt. 06.09.2017