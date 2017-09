Cocktail-Klassiker Bellini als alkoholfreie Limonade Im Jahr 1948 wurde der Bellini in der Harry’s Bar in Venedig – übrigens auch die Lieblingsbar von Ernest Hemingway – entwickelt. Der Cocktail aus Prosecco, einem halben pürierten weißen Pfirsich und je nach Gusto etwas Zuckersirup gehört seitdem zu den bekanntesten und beliebtesten internationalen Cocktails. SUCCO DI MORELLI, die neue Limonaden-Marke von ACQUA MORELLI, präsentiert diesen Klassiker jetzt als alkoholfreie Limonade. Der SUCCO DI MORELLI Bellini schmeckt nicht nur wie der alkoholhaltige Namensvetter, sondern hat auch die gleiche Grundlage: Weiße Pfirsiche. Diese werden in Italien regional geerntet, sind aber nur saisonal verfügbar – das macht die Produktion nicht gerade einfacher. Die vollmundigen Pfirsiche sorgen für das leicht ins pink gleitende Pfirsichweiß der Limonade. Mit einem Fruchtgehalt von 15 % und feinstem Premium-Mineralwasser von ACQUA MORELLI versprüht der SUCCO DI MORELLI Bellini internationalen Genuss in allen Belangen. Als Aperitivo oder Cocktailvariante Das Produkt kommt in der formschönen Bauchflasche mit ACQUA MORELLI-Embossing daher und macht sowohl in der Flasche als auch im Glas eine perfekte Figur. Der Bellini eignet sich hervorragend als alkoholfreie Aperitivo-Alternative – und zwar zu jeder Tageszeit. Auch der klassische Bellini-Cocktail ist schnell gemixt: Einfach ein halbes Glas der italienischen Limonade mit Prosecco auffüllen. SUCCO DI MORELLI Bellini ist ab sofort in der 0,25 l Glasflasche erhältlich. 14.09.2017