Gleich sechs neue Kreationen für den natürlich-gesunden Lifestyle Mit sechs neuen Sorten (Antiox, Energie, Immun, Kraft, Schönheit und Schutz) stellt das Traditionsunternehmen aus Unkel seine über 200 Jahren Wissen und Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Fruchtsäfte einmal mehr unter Beweis: Jeder der sechs neuen Smoothies ist eine individuelle Kreation aus besten Zutaten mit einem ganz besonderen Mehrwert – und das ab sofort auch aus dem Kühlregal. Denn neben der bereits in 2015 eingeführten Range der ungekühlten, haltbaren Smoothies, bieten die Saftexperten aus Unkel die schmackhaften Fruchtpürees ab sofort auch gekühlt in hochwertigen Glasflaschen mit Embossing und Keramikdruck an. Der neue Rabenhorst Antiox Smoothie überzeugt mit einer einzigartigen Komposition aus Kiwi, Weizengras und Spinat und schützt die Zellen dank Vitamin C- und E- Anreicherung vor oxidativem Stress. Neben dem neuen, grünen Smoothie werden noch fünf weitere, fruchtige Kreationen eingeführt: So die beliebte Kombination aus Mango, Ananas und Orange, die Rabenhorst in den wohlschmeckenden Smoothie Rabenhorst Energie verwandelt, der dank Guarana und Vitamin B12 Müdigkeit und Erschöpfung vorbeugt. Heidelbeere und Acerola vereinen sich im neuen Rabenhorst Immun Smoothie mit diversen anderen Früchten sowie Zink und natürlichem Vitamin C, dessen Anreicherung die normale Funktion des Immunsystems unterstützt. Während Rabenhorst Kraft mit einer Kombination aus Aprikose, Möhre und Goji punktet und mit Magnesium und B-Vitaminen das Nervensystem und die Muskelfunktion unterstützt, unterstützt der neue Rabenhorst Schönheit Smoothie mit Drachenfrucht und Banane dank der Anreicherung durch Niacin, Biotin und Zink für die Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel. Der Rabenhorst Schutz Smoothie mit Erdbeere und Cranberry trägt mit Vitamin B2 zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress und mit Vitamin C zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle sechs neuen Kreationen sind somit wohl durchdachte und individuelle Geschmackskompositionen mit dem gewissen Etwas und ideal für einen gesunden Lifestyle geeignet. 22.09.2017