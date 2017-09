Frisch mit der neuen Ernte führt RhönSprudel im Oktober 2017 mit der naturtrüben Direktsaftschorle „ApfelGlück“ eine zu 100 Prozent regional gefertigte Direktsaftschorle ein und liegt damit voll im Trend zu heimischen Produkten. Rund zwei Drittel aller Verbraucher bevorzugen laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) regional gefertigte Produkte, weil sie frisch, saisonal und ausgereift sind und deshalb besonders aromatisch schmecken. Kunden vertrauen den Erzeugern in ihrer Umgebung und möchten die Wirtschaft in ihrer Region fördern. Und: Lebensmittel aus der Region sind wegen der kürzeren Transportwege oft klimafreundlicher als solche, die von weit her gereist sind. RhönSprudel ApfelGlück entspricht so der kontinuierlich wachsenden Nachfrage nach natürlichen, regionalen Qualitätsprodukten. Verwendet werden vorwiegend Äpfel der Sorten Jonagold, Pinova, Elstar und Gala. RhönSprudel Apfel Glück: Regional und natürlich RhönSprudel ApfelGlück ist eine naturtrübe Direktsaftschorle mit einem 60-prozentigen Saftanteil aus Äpfeln von regionalen Streuobstwiesen. Zusammen mit dem prickelnden Mineralwasser aus den Tiefen des Biosphärenreservats Rhön entsteht so ein vollmundiger und unverfälscht heimischer Schorlengenuss ganz ohne Zusätze. Auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt die neue Apfelschorle aus dem Hause RhönSprudel. ApfelGlück kommt in der klassischen 0,7 Liter GDB Glas-Mehrwegflasche und garantiert besten unverfälschten Geschmack. Zur Einführung gibt’s doppeltes ApfelGlück Der Verkaufsstart von RhönSprudel ApfelGlück wird von einer, bei Verbrauchern beliebten Fruchtaufstrich-Zugabe begleitet. In allen teilnehmenden Märkten gibt es, solange der Vorrat reicht, beim Kauf einer Kiste ApfelGlück ein Glas des leckeren ApfelGlück Fruchtaufstrichs gratis dazu. Natürlich wird auch dieser ausschließlich aus aromatischen Äpfeln von regionalen Streuobstwiesen gefertigt und unterstreicht so die regionale Naturverbundenheit der Produktneueinführung. 26.09.2017