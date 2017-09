Milde Fruchtsäfte wachsen dynamisch und werden von 36,7 Prozent (14,7 Mio.) aller Haushalte mit steigender Intensität von 10,6 Litern je Haushalt nachgefragt*. Valensina führt jetzt diesen Trend mit der Premium-Direktsaftrange Valensina Erntefrisch Gepresst zusammen. In Verbindung mit dem modernen und frischen Design von Valensina entsteht ein natürlich mildes Saftangebot, das anspruchsvolle Genießer begeistert und für nachhaltige Impulse im Kühlregal sorgt. Für Valensina Erntefrisch Gepresst „natürlich mild“ werden nur natürlich säurearme Früchte verwendet, die extra lange in der Sonne reifen konnten. Der natürlich milde und dabei vollfruchtige Geschmack der Säfte ergibt sich ausschließlich aus den verwendeten Früchten, die für Valensina handgepflückt und direkt nach der Ernte frisch gepresst werden. Den Säften wird dabei weder etwas hinzu gegeben noch entzogen. Alle vier neuen Sorten Valensina Erntefrisch Gepresst „natürlich mild“** sind 100 Prozent Direktsäfte, die in einer permanenten Kühlkette verbleiben und schonend pasteurisiert werden. Die Line Extension fügt sich harmonisch in die moderne und frische Gestaltung von Valensina Erntefrisch Gepresst ein und garantiert gleichzeitig eine klare Sortendifferenzierung. Dafür wurde die Qualitätskennzeichnung „natürlich mild“ in einer grünen, aufmerksamkeitsstarken und modernen Typo gestaltet, die jede Flasche dreifach umschließt und daher jederzeit im Sichtfeld des Verbrauchers ist. Ergänzend tragen auch die grünen Deckel mit Valensina Logo den Schriftzug „natürlich mild“ in weiß. *Quelle: GfK ConsumerScan, Menge, KRW, Intensität, 2016

** 4 Ganzjahressorten “natürlich mild“: Orange mit Fruchtfleisch, Orange ohne Fruchtfleisch, Mehrfrucht, Apfel Blaubeere Erdbeere 26.09.2017