Gin mit erfrischendem Apfelgeschmack – so lautete das Ziel der beiden hessischen Gründer Jorin Karner und Andy Sanders. Die beiden Gin-Liebhaber sind schon lange miteinander befreundet und haben sich durch unzählige Gins probiert. Mit ihrem ersten eigenen Gin entsteht ein Unikat, das die Verbundenheit zu ihrer Heimat ausdrückt. Schon auf den ersten Blick erinnert die schwere Tonflasche und ihr Design an das wohl bekannteste Gefäß in Hessen – den Bembel. Doch statt Apfelwein befindet sich darin Apfel-Gin. Beim Öffnen der Flasche verbreitet sich ein süßlicher Geruch in der Nase, welchen man eher einem Likör zuordnen würde als einem Gin. „Unser Gin ist außergewöhnlich. Durch seine süßliche Apfelnote schmeckt er auch pur“, sagt Gründer Jorin Karner. Während der Apfelgeschmack klar im Vordergrund steht, runden Zitrusschalen, Limetten, Lavendel und ein leichter Wacholdergeschmack den Drink ab. Bembel Gin gibt es in der 0,7 Liter Tonflasche für 34,95 Euro unter www.bembelgin.de. Rezeptvorschlag – Bembelrinha Eine Limette

zwei Löffel Rohrzucker

Handvoll Minze

Crushed Eis

4cl Bembel Gin

2cl Lime Juice

Etwas Apfelwein Zubereitung:

Die Limette achteln und in ein Cocktailglas geben. Den Rohrzucker und die Minze hinzufügen und alles mit einem Mörser gut stampfen - so können die Zutaten ihre Aromen später auch an den Drink abgeben. Anschließend wird Eis in das Glas gefüllt und der Bembel Gin sowie Lime Juice hinzugegeben. Nun alles mit einem Barlöffel verrühren und am Ende noch mit etwas Apfelwein auffüllen. 27.09.2017