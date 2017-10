Punica Abenteuer Drink holt sich den großen und renommierten Spielzeughersteller Schleich® als starken Kooperationspartner an die Seite. Pünktlich zur Produkteinführung des neuen Schleich® Dschungel Themas, in der Wild Life Produktwelt, kommt der beliebte Punica Abenteuer Drink mit gleich fünf neuen und aufregenden Etikettendesigns in den Handel. Die Tiere der Wild Life Serie von Schleich® werden aufmerksamkeitsstark die Punica Abenteuer Flaschen zieren. Mit einem spannenden On-Pack & On-Display Gewinnspiel regt Punica zusätzlich zum Kauf an. Durch Teilnahmecodes auf der Flaschenrückseite kann man online eines von 777 hochwertigen Schleich®-Dschungeltieren gewinnen. Unterstützt wird die Kooperation durch Zugabeboxen für In-Store Verlosungen mit weiteren Figuren aus der Wild Life Themenwelt und Medienkooperationen. Carl Windfuhr, Marketing Director bei PepsiCo Deutschland, sagt: „Die traditionsreiche Marke Schleich® bietet naturgetreue Tierfiguren, die bei Kindern und Eltern sehr beliebt sind. Wir sind davon überzeugt, dass die Kooperation mit Schleich® unsere Zielgruppe, Mütter mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren, begeistert und starke Impulse im Markt setzt.“ Den Puncia Abenteuer Drink in der 0,5 Liter PET-Flasche mit Sportscap gibt es in den Sorten Multifrucht, Apfel-Kirsch, Apfel-Erdbeere, Apfel-Maracuja und Orange zu einer UVP von je 0,99 Euro. Sie sind von Mitte Oktober bis Mitte März 2018 im Discount und Non-Discount sowie Drogerien und C&G erhältlich. Alle Drinks sind Nektare mit einem Fruchtgehalt von mindestens 50 % und frei von Zuckerzusätzen, Konservierungsstoffen, Farbstoffen und künstlichen Aromen. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen unter www.punica-abenteuer.de. 04.10.2017