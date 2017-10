Großes Kino! Der Süßmoster-Preisträger und Tüftler-Unternehmer Thomas Kohl punktet mal wieder mit einer ausgefallenen Idee: Bergapfelsaft & Hopfen Nach gut einem Jahr Entwicklungszeit erstrahlt der Bergapfelsaft mit Hopfen in einem intensiven Strohgelb. Die würzig-herben Aromen des Hopfens kontrastieren mit der Süße des Apfelsafts, sie nehmen einander die Spitzen und gehen auf in Harmonie und Eleganz. Die feine Säurestruktur bleibt spürbar, der Saft zeigt Festigkeit und Fülle am Gaumen und hat einen langen Abgang. Die 0,75 l Flasche mit strohgelben Bergapfelsaft mit Hopfen kostet im online Genussladen 4,95 Euro (EVP). Verschiedene Bergapfelsäfte aus den Linien Gourmet und Essence gibt es auch in der kleinen Glasflasche. 200 ml - ideal, wenn Sie sich bei einem Meeting den Kopf heiß geredet haben. Oder nach dem Joggen, wenn Sie auf der Terrasse beim Luft holen sind. Unsere Kleinen mit dem wertvollen, natürlichen Bergapfelsaft haben die richtige Größe für die Gastronomie, für Seminare und für Parties. Oder für den Fall, dass jemand sehr neugierig ist ... und gleich mehrere Sorten durchprobieren will. 11.10.2017