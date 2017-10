Ein heißer Trend erobert zurzeit die Coffee-Shops: Kurkuma Latte. Die „goldene Milch“, wie das Getränk auch genannt wird, sorgt für den perfekten Start in den Tag. Grund hierfür sind die positiven Wirkungen von Kurkuma. Die asiatische Powerknolle, die auch als Gelbwurz bekannt ist, wird bereits seit mehr als tausend Jahren in der fernöstlichen Medizin eingesetzt. In Europa war die Heilpflanze bislang vor allem als Gewürz bekannt, genauer gesagt als Hauptbestandteil von Currypulver. Inzwischen haben aber verschiedene Studien die gesundheitsfördernde Wirkung des wichtigsten Inhaltsstoffes Curcumin nachgewiesen. Dieser wirkt antioxidativ und entzündungshemmend. Er kurbelt den Stoffwechsel an und kann beim Abnehmen unterstützen. Jüngeren Studien zufolge soll Curcumin auch vor Krebs und Alzheimer schützen. Kein Wunder, dass Kurkuma so gefragt ist. SternLife setzt nun das Gelbwurzpulver abverkaufsstark in Szene. Anbieter von Lifestyle-, Gesundheits-, Fitness- und Sportlernahrung können mit den Neuheiten ihr Portfolio um trendige Kurkuma-Produkte ergänzen. Kurkuma Latte für unterschiedliche Zielgruppen Ein besonderer Drink für Sportler und Fitnessorientierte ist der Kurkuma Latte mit Protein. Mit seinem hohen Eiweißgehalt von 71 Prozent unterstützt er den Trainingseffekt. Als Proteinquellen dienen Molkenproteinkonzentrat und -isolat. Das Getränk mit feiner Vanille-Note lässt sich mit Wasser, Milch oder pflanzlichen Milchersatzprodukten zubereiten. Die praktische Portionsgröße von 20g Pulver wird einfach in 200ml warme oder kalte Flüssigkeit gerührt. Auch der neue, vegane Kurkuma Latte ist im Handumdrehen fertig. Das Instant-Pulver ist mit dem Ballaststoff Inulin angereichert. Da das Pulver weder Zucker noch Süßungsmittel enthält, kann es individuell mit Agavenzucker und Ähnlichem gesüßt werden. Das Pulver eignet sich auch sehr gut zum Verfeinern von pflanzlichen Joghurt- und Quark-Alternativen. Ebenso wie der Proteinshake enthält der vegane Lifestyle-Drink neben Kurkuma auch Zimt, Ingwer und Pfeffer zur Unterstützung des Stoffwechsels. 19.10.2017