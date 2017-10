...durch Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ „Nach dem Auftritt in der Vox Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ (Ausstrahlung 24. Oktober, 20:15 Uhr) erlebte das Start-up aus Frankfurt einen echten „Run“ auf den Online-Shop für die Produkte von TeeFee. Zwar schaffte es das Start-up aus Frankfurt nicht, die Jury endgültig für die anvisierte Risikokapitalsumme von eine Million Euro zu gewinnen, doch zeigten sich vor allem Ralf Dümmel und „Gastlöwe“ Georg Kofler vom Konzept und der Aufmachung der Marke sehr angetan. „Zuckerfrei und Spaß dabei“ hat einen ernsten Hintergrund TeeFee ist das erste Kinderteesortiment in Deutschland, das auf Basis von Bio-Steviablättern und Bio-Rohstoffen für Säuglinge und (Klein-) Kinder entwickelt wurde. Das ist nicht nur lecker und natursüß, sondern bringt auch viele Vorteile bei der Getränkeversorgung von Kindern, denn Wasser und ungesüßter Tee werden zwar empfohlen, kommen bei Kindern aber oft nicht gut an. Softdrinks und gezuckerte Tees scheuen viele Eltern wegen der Kalorien und wegen der Zahnhygiene. Wer also seinen Kleinen eine leckere Alternative anbieten möchte, hat mit TeeFee dazu die Möglichkeit. Die Kindertees von TeeFee bestehen aus natürlichen Zutaten in Bio-Qualität und werden mit Steviablättern gesüßt. Da der Geschmack von Kindern noch nicht geprägt ist, können Eltern durch Stevia Kinder mit einer alternativen Süße bekannt machen und so den „Zuckerkreislauf“ durchbrechen. Stevia wird aus der Pflanze Stevia rebaudiana – auch „Süßkraut“ oder „Honigkraut“ genannt – gewonnen und traditionell in Süd- und Zentralamerika, mittlerweile jedoch auch weltweit angebaut. In den Produkten von TeeFee werden Stevia und Aromen ausschließlich in Bioqualität verwendet. Erhältlich sind die TeeFee-Produkte in den eiskalten Sorten Eistee mit Himbeer-, Apfel-, Pfirsich- oder Mangogeschmack sowie zum heißen Aufgießen in den Sorten Cakepop-Tee, Popcorn-Tee, Zitrusfrüchte-Tee, Himbeertee, Apfel-Zimt-Tee, Erdbeertee und Fencheltee. Seit kurzem ist TeeFee als Frühstück erhältlich, nämlich mit den Bio-Wunderflocken (Kindermüsli), einem zuckerfreien Bio-Kakao und den dazugehörigen Bio-Knuspersternen (Erdbeere). Außerdem neu im Sortiment ist der „Bio Trinkzauber Original“, der erste zuckerfreie Bio-Sirup auf Stevia-Basis. Nur einmal drücken und schon wird aus Wasser eine fruchtige Erfrischung oder leckerer Tee. 25.10.2017