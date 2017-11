„Bembällchen“ Apfelwein-Sorbet jetzt als Winter-Edition Bembällchen, das erste alkoholhaltige Apfelwein-Sorbet im deutschen Handel, ist ab sofort auch als Wintersorte erhältlich. Passend zur kalten Jahreszeit hat die Eismanufaktur Monteleone das cremige Sorbet mit weihnachtlichen Gewürzen veredelt: Fein-fruchtiges Apfelweinaroma trifft hier auf den Geschmack von Lebkuchen und Zimt. Der winterliche Eisgenuss ist in goldenen 125 ml Bechern im charakteristischen BEMBEL-WITH-CARE®-Design verpackt. Dank im Deckel integriertem Löffel sind die handlichen Eisbecher ideal für den Genuss unterwegs. Hergestellt und abgefüllt wird das Produkt in reiner Handarbeit im hessischen Odenwald. Bembällchen „Winter“ ist vegan sowie gluten- und laktosefrei und bis einschließlich Februar 2018 verfügbar. Die UVP liegt bei 2,59 Euro. Im Frühjahr 2017 haben die Eismanufaktur Monteleone und die Apfelweinmarke BEMBEL-WITH-CARE® das erste Apfelwein-Sorbet für Handel und Gastronomie auf den Markt gebracht – zunächst in den Sorten „Pur“, „Cola“ und „Kirsch“. Ebenso wie diese besteht die neue Sorte „Winter“ zu 65 Prozent aus Qualitäts-Apfelwein der Marke BEMBEL-WITH-CARE® und zeichnet sich durch ihre Cremigkeit und einen intensiven Fruchtgeschmack aus. Der Einsatz frischer Boskoop-Äpfel sorgt für eine perfekte Balance zwischen fruchtiger Süße und feinem Apfelweinaroma. Mit einem Alkoholgehalt von 2,8 % Vol. zielen die kleinen Sorbets insbesondere auf Genussmenschen der Altersgruppe Ü16, die Wert auf Regionalität und höchste Qualität legen. 08.11.2017