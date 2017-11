Wer sich beim Fasten nicht quälen und viel lernen möchte, ist mit dem Fastenkasten von Voelkel gut beraten. Zur anstehenden Fasten-Saison werden die klassischen Fasten-Säfte in Zusammenarbeit mit einem starken Partner aus der Naturkostbranche durch eine ebenso sinnvolle wie wertige Gratis-Zugabe, einem BIO HOTELS Gewinnspiel und einer Broschüre ergänzt. Letztere enthält eine ausführliche Anleitung für sieben Tage Fasten sowie interessante Infor- mationen zum Basen- oder Intervallfasten. Wer darüber hinaus noch mehr über das Thema erfahren will, kann sich über eine Hotline mit Voelkel Ernährungsexperte Frank Wiegmann in Verbindung setzen und sich auf www.meinefastenzeit.de informieren. Hier finden Fasten-Fans neben Wissenswertem zu den einzelnen Fasten-Säften auch viele weitere nützliche Informationen wie beispielsweise Anleitungen zum Fasten-Yoga. Ab sofort ist der neue Fastenkasten für 16,99 € im ausgewählten Naturkostfachhandel und im Onlineshop unter shop.voelkeljuice.de erhältlich. Idealer Begleiter für die individuelle Fastenzeit Anhänger des Saftfastens vertrauen bereits auf den Fastenkasten, Anfängern erleichtert er den Einstieg. Die auf Basis neuester ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse zusammengestellte Direktsaft-Kombination aus Sauerkrautsaft, Gemüse-Komposition, Fitness-Cocktail, Gemüsemost, Provitamin A-reichem Möhrenmost und Rote Bete Most, begleitet die individuelle Fastenzeit. Die Säfte, allesamt in Demeter-Qualität, sind reich an Nährstoffen. Mit dem Ziel, das Fasten nicht zu einer Zeit der Entbehrung zu machen, wurde eine optimale Fastenanleitung entworfen und mit nützlichen Tipps rund ums Fasten versehen. Das ganzheitliche Fastenprogramm wird durch begleitende Yoga-Übungen ergänzt und vermittelt nachvollziehbar, wie Fasten den Körper stärkt. Der Fastenkasten ist in ausgewählten Naturkostläden und Biosupermärkten sowie auch im Onlineshop shop.voelkeljuice.de für 16,99 € (UVP) erhältlich. Über den Ernährungsexperten Frank Wiegmann

Der gelernte Koch und Lebensmitteltechniker ist seit 2003 bei Voelkel tätig. An der renommierten Reformhaus Akademie hat er sich während seiner Zeit bei Voelkel zum Ernährungscoach IHK und zum Allergieberater weiter gebildet. Rund um alle Fragen zur gesunden Ernährung berät er Voelkel Kunden kompetent an der kostenlosen Hotline, per Mail oder gerne auch im persönlichen Gespräch. 16.11.2017